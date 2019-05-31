В Москве лжеполицейские похитили чемпиона по тхэквондо ради 12 миллионов рублей

Трое неизвестных под видом сотрудников полиции похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля ради выкупа. Об этом в пятницу, 31 мая, источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде».

Мать Чмуля написала заявление в полицию, поскольку ее сын долгое время не выходил на связь. Позже в правоохранительные органы обратился и сам потерпевший.

По данным издания, в квартиру к спортсмену вошли несколько человек, которые похитили его и перевезли в другую квартиру, чтобы тот снял деньги со счетов фирмы, собственником которой являлся. Предпринимателя удерживали силой, пока он не подписал документы о переводе 12 миллионов рублей на счета третьих лиц. Затем похитители отпустили свою жертву.

По факту произошедшего проводится проверка.

30 мая сообщалось, что на Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате. В момент инцидента мужчина был пьян. Его доставили в дежурную часть для дачи объяснений, никто из руководства не заявлял о похищении.

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