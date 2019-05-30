Россиянин похитил начальника из-за долгов по зарплате

На Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.

Инцидент произошел на одном из предприятий в городе Реж. Конфликт между подчиненным и начальником произошел после того, как последний сказал, что денег не будет. После этого рабочий облил бензином трактор, чтобы поджечь, и руководитель производства попытался остановить его, ввязавшись в драку. Тогда рабочий скрутил начальника, посадил на квадроцикл и попытался отвезти в лес, но по дороге тот выпал на щебенку и сбежал.

В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что в момент инцидента рабочий был пьян. Мужчину доставили в дежурную часть для дачи объяснений, никто из руководства не заявлял о похищении. По факту случившегося проводится проверка. На самом предприятии, наоборот, журналистам сообщили, что руководство написало на сотрудника заявление и «хочет влепить ему лет 20».

По данным Ura.ru, задержка зарплат на предприятии тянулась девять месяцев, все это время работники писали заявления в Следственный комитет и прокуратуру. На гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 145.1 («Невыплата заработной платы»), на ее имущество наложен арест. По неподтвержденным данным издания, незадолго до этого руководительница купила себе квартиру.

Помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков сообщил журналистам, что долг предприятия, накопленный с июля по ноябрь прошлого года, был погашен, уголовное дело в отношении руководителя направлено в суд для назначения ей судебного штрафа.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Калининградской области гендиректор компании расстрелял возмутившегося задержкой зарплаты сотрудника.

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