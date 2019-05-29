Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач. Об этом в среду, 29 мая, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемых в возрасте от 24 до 38 лет было возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

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По данным следствия, летом 2018 года, находясь возле одного из домов города Ногинска члены группы потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей, расположенные на территории Богородского городского округа. В случае отказа они обещали похитить и убить сына мужчины, являвшегося предпринимателем.

На следующий день участники группы избили его сына и, угрожая оружием, потребовали документы на ранее указанную собственность. Затем вымогатели насильно посадили предпринимателя в автомобиль и увезли в квартиру, где тот проживал. При этом они похитили его транспортное средство стоимостью 150 тысяч рублей. Дома у похищенного, члены группы украли крупную бытовую технику, деньги, золотые украшения, а также две машины на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Спустя два дня подозреваемые снова похитили мужчину и увезли город Электросталь, где избили и, угрожая предметом, похожим на автомат, потребовали перевести им через мобильное приложение все имеющиеся у него деньги, а также написать расписку о якобы существующем долге на сумму в 880 тысяч рублей. Еще через 4 дня мужчину похитили в третий раз и удерживали на протяжении двух недель, нанося телесные повреждения и требуя передать им 1,7 миллиона рублей.

В ходе обысков по местам проживания задержанных сотрудники правоохранительных органов обнаружили травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа и долговые расписки потерпевшего.

Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Евгения Кирюшина, в ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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