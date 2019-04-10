Вор в законе Казбек Рыжий попался полиции

В Подмосковье полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали вора в законе Казбека Рыжего и участников преступной группы, занимавшихся похищениями людей и вымогательством на территории региона. Об этом в среду, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по области Татьяна Петрова.

По данным следствия, в августе 2018 года несколько человек на улице Можайский Вал в Москве насильно посадили в автомобиль 41-летнего предпринимателя, а затем увезли его в деревню Холм (Можайский городской округ). Похитители удерживали мужчину в помещении бани, избивали и, угрожая оружием, требовали от него два миллиона рублей. После получения части суммы, а также расписки о выплате несуществующих долгов, они отпустили потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников организованной преступной группировки (ОПГ) и неоднократно судимого 49-летнего вора в законе, известного в криминальной среде как Казбек Рыжий. В ходе обысков у подозреваемых изъяли расписки бизнесмена, пневматический пистолет, охотничьи патроны, раскладные ножи, сувенирные сабли, муляжи юбилейных медалей, а также GPS-трекер.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

11 февраля сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Московской области вора в законе Ражидина Михралиева, известного в криминальных кругах как Раджик Нижневартовский, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. В ходе досмотра у него был изъят сверток с веществом, по результатам экспертизы содержащим более четырех граммов героина.

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