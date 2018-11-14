Сашу Огонька поймали с героином

В Подмосковье полицейские задержали 56-летнего вора в законе Александра Окунева, известного в криминальных кругах как Саша Огонек. Об этом в среду, 14 ноября, сообщили на сайте подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

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Машину, в которой ехал вор в законе, оперативники остановили на трассе М-7 «Волга».

«В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, массой около четырех граммов», — сказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

К настоящему моменту задержанный арестован. По ее словам, Огоньку грозит до 15 лет тюрьмы по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

29 октября сообщалось, что вор в законе Вадим Сабреков, известный в криминальных кругах как Вадик Кировский или Чебурашка, объявлен в федеральный розыск за тройное убийство в Кирове, совершенное в 1996 году.

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