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Россия захотела получить у Турции главного вора Азербайджана

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Надир Салифов (Лоту Гули)

МВД России отправило повторный запрос в центральное бюро Интерпола в связи с задержанием в Турции главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Об этом сообщает «Росбалт».

По данным источника издания в правоохранительных органах, после того как в начале октября 2018 года Салифов был первый раз задержан в Турции, МВД России отправило в Интерпол документы о том, что Салифов находится в международном розыске и Россия просит о его экстрадиции в Москву.

Однако ответа не последовало: авторитета вначале отпустили, запретив покидать Турцию, а затем вновь задержали. МВД России 25 октября отправило в Интерпол повторный запрос. «Больших иллюзий строить не надо. Турция согласится его [Салифова] экстрадировать, только если он натворил что-то совсем ужасное», — сказал источник.

В России вора в законе обвиняют в двух случаях организации похищений людей и вымогательстве денег. По данным «Росбалта», Салифову могут также инкриминировать статью 209 УК РФ («Бандитизм»), а оперативники в случае, если авторитет окажется в московском СИЗО, намерены поднять старые дела о громких убийствах, которые могут быть связаны с Салифовым.

8 октября сообщалось, что Салифов обложил данью крупных азербайджанских предпринимателей при помощи видеоконференции.

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