Сына российского хоккеиста заподозрили в убийстве матери

В частном доме поселка Романовка (Всеволожский район) обнаружено тело жены хоккеиста и тренера команды «СКА-1946» Максима Соколова. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает 47news.

По данным издания, в настоящее время следствием рассматривается версия, что на 45-летнюю супругу голкипера Ирину напал их 18-летний сын Максим.

13 июня младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его брат якобы пошел с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью молодой человек, который в дальнейшем был госпитализирован.

В пресс-службе команды «СКА», изданию сообщили, что подобная информация к ним не поступала. Тем не менее в администрации Романовского поселения подтвердили место проживания Соколовых.

В свою очередь на сайте управления Следственного комитета России по Ленинградской области также сообщается, что в одном из коттеджей, расположенных в Романовке, обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. Подтверждается и госпитализация 18-летнего молодого человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Максим Соколов играл за команды «СКА», «Авангард» Омской области, а также за сборную России. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Турине, призером Чемпионатов мира, чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

Максим Соколов-младший — вратарь хоккейного клуба «СКА-1946».

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