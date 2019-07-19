Путин пообещал мальчику из Тулуна игрушечный Mercedes

Президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области познакомился с мальчиком Димой из затопленного Тулуна. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 июля.

Участники встречи рассказали Путину, что Дима очень его ждал. Вскоре после знакомства с президентом ребенок признался, что очень хочет машинку с пультом управления.

«Машинку хочешь? — переспросил Путин. — Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь».

Ранее в ходе рабочей поездки Путин пообщался с шестилетним Матвеем Сафроновым, дом семьи которого был разрушен.

Он рассказал президенту, что в сентябре рассчитывает пойти в садик. «Он утонул, но его ремонтируют. Мы сейчас поедем за тортиком. Это будет праздник в честь вас, что вы вернулись сюда», — сказал он.

Путин в свою очередь заверил юного россиянина, что еще вернется в регион и проверит, как восстановили инфраструктуру.

Президент приехал в область в пятницу утром. Это его второй визит за месяц.

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