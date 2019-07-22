Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги. Об этом заявил заместитель министра финансов Леонид Горнин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, правительство выделило на ликвидацию последствий паводка почти три миллиарда рублей, на счету региона осталось более одного миллиарда. «Я прошу в соответствии с регламентом нашей комиссии дать поручение субъекту до 29 августа определиться с потребностью этих средств и произвести возврат в федеральный бюджет соответствующей суммы», — заявил Горнин.

Министр также отметил, что речь идет либо о нарушении прав граждан, либо о «грубой оплошности или низкой культуре бюджетного планирования тех должностных лиц, которые заявляли в федеральный бюджет, заранее понимая, что средства не будут востребованы».

Заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев отметил, что из выделенных 17 июля правительством 2,956 миллиарда рублей 1,805 миллиарда передали пострадавшим от наводнения жителям. Еще 14,139 миллиарда рублей, которые правительство выделило 18 июля, направили на обеспечение подтопленцев жильем (10,849 миллиарда рублей) и капитальный ремонт (3,291 миллиарда рублей).

Ранее губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко пообещал восстановить разрушенные дамбы к осени. Стоимость работ чиновник оценил в 1,3 миллиарда рублей. По его словам, единовременная материальная помощь была выплачена 99 процентам пострадавших.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек. Еще 11 пропали без вести. Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.

Паводок был вызван дождями и подъемом уровня рек. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

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