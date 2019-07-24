Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области во время наводнения

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что тот не сразу взял под личный контроль ситуацию с наводнением в регионе. Его слова передает «Интерфакс» в среду, 24 июля.

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — отметил российский лидер. Левченко следовало лично руководить ликвидацией наводнения в области, отметил Путин.

Президент также спросил у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Тот ответил, что до 23 июля этим занимался заместитель губернатора и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Путин назвал неправильным и «странноватым» тот факт, что юридически комиссию возглавлял председатель регионального правительства.

На совещании с главой государства Мутко заявил, что подтопленные районы Иркутской области будут полностью восстановлены к началу августа. По его словам, к 1 августа в пострадавших Тулуне и Нижнеудинске будет полностью восстановлена жизнедеятельность. Он также добавил, что компенсации получили более 40 тысяч подтопленцев.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек. Еще 11 пропали без вести. Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.

Паводок был вызван дождями и подъемом уровня рек. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

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