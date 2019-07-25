Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирования списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства поручил запретить предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

До сентября должна быть дана оценка ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым домам и инфраструктуре.

Накануне, 24 июля Владимир Путин раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что тот не сразу взял под личный контроль ситуацию в области. В тот же день вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что подтопленные районы восстановят к началу августа.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Жертвами стихии стали 25 человек.

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