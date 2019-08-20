Российскую чиновницу заподозрили в сравнении пострадавших от наводнения с бичами

Начальницу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич заподозрили в том что она назвала пострадавших от наводнения в Тулуне быдлом и бичевней. Аудиозапись с голосом, похожим на Алашкевич, 15 августа опубликовало издание Irk.ru.

«Он [Владимир Путин] приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву. <...> Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — говорит женщина на аудиозаписи.

Как утверждает женщина на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться».

В разговоре с РЕН ТВ Алашкевич отказалась комментировать содержание аудиозаписи до конца экспертизы голоса, назначенной в рамках губернаторской проверки. «Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала она.

Как пишет «Московский комсомолец», оператор пресс-службы иркутского губернатора Александр Шудыкин рассказал, что Алашкевич обвинила его в сливе аудиозаписи и уволила. После этого его также уволили из региональной газеты «Областной», где мужчина подрабатывал в течение семи лет.

27 июля в Иркутской области началась вторая вода паводка, причиной стали ливни. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров, из-за этого полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

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