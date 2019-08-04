Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень воды в реке Ия, дважды затопившей город Тулун в Иркутской области, опустился ниже критического. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Вода остановилась на отметке 697 сантиметров, критическим считается уровень в 700 сантиметров.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

Позднее вице-премьер России Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области из-за работы по решению жилищных вопросов жителей, пострадавших в результате паводка. Он также призвал чиновников набраться мужества и взять себя в руки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!