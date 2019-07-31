Россия
 
Последние новости
Путин приказал армии тушить пожары
Отравление Навального опровергли
Трехлетний ребенок повис на балконе пятого этажа
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Максим Галкин призвал Россию перестать притворяться сверхдержавой
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Новости партнеров

Между наводнением в Тулуне и пожарами в Сибири нашли связь

Перейти в «Мою Ленту»

Новый паводок в Иркутской области и крупные лесные пожары в Сибири могут быть связаны. Об этом сообщил руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, передает Znak.

По его словам, причиной жаркой погоды в Сибири является так называемый блокирующий антициклон — огромные массы теплого воздуха, которые блокируют проникновение в регион более холодного и влажного воздуха. «В результате осадки, которые должны были пролиться дождем в Красноярском крае, выпадают в виде аномальных дождей на периферии этого блокирующего антициклона», — заявил Чупров. 

Он также отметил, что в последнее время частота блокирующих антициклонов на территории России увеличивается. Для того, чтобы избежать негативных последствий изменения климата, необходимо сокращать выбросы парниковых газов, восстанавливать леса, предотвращать пожары, а также отказываться от использования нефти и угля, считает эксперт.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. В связи с этим из подтопленных районов за сутки эвакуировали более тысячи человек.

С начала июля в Сибири и Якутии полыхают лесные пожары. Возгорание вызвано аномальной жарой до плюс 30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). Общая площадь лесных пожаров увеличилась до 3 миллионов гектаров. На севере Красноярского края к тушению пожаров привлекли самолеты МЧС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Greenpeace паводки в Иркутской области связали с лесными пожарами в Красноярском крае
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
Уровень воды в иркутском Тулуне превысил критическую отметку
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 июля

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
15:30Сегодня

Путин приказал армии тушить пожары

11:51Сегодня

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

15:00Сегодня

Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой

Россия12:3723 июля
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Не все ребята поняли, что произошло»

В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
15:38Сегодня

Отравление Навального опровергли

14:07Сегодня

Россияне притворились врачами и продавали «чудо-крем» от смертельных болезней

18:1327 июля

Названы самые опасные для россиян болезни

Россия00:0230 июля

«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»

Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
13:20Сегодня

Российский школьник потребовал 5 миллионов рублей и пригрозил взорвать гранату

14:50Сегодня

Депутат сравнил потребительскую корзину россиян с пайком пленных немцев

11:3724 июля

Лес вокруг Байкала собрались вырубить ради железной дороги

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Путин приказал армии тушить пожары
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Отравление Навального опровергли
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Мигрантов научат сексу с немками
Россия выступила за гонку вооружений
Германия задумалась об отказе от военной поддержки США
Российские «Ночные охотники» и «Аллигаторы» атаковали террористов
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Названа дата запуска «Северного потока-2»
PlayStation оказалась под ударом из-за торговой войны США и Китая
Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
Владение автомобилем в России признали бессмысленным
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Все материалы
Силовые структуры
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Появилось видео задержания ФСБ международной преступной группировки
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
В Татарстане предотвратили теракт
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Обливший кипятком охранника СИЗО проведет за решеткой четверть века
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Созданы искусственные клетки для лечения рака
Найдена невозможная планета с тремя солнцами
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обменяются футболистами
Российский чемпион НБА вернулся на родину
Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился
Возмутивший россиян украинец усилит оборону ЦСКА
Бывший игрок МЮ и «Ювентуса» вспомнил о голодном детстве и воровстве
Женский спорт призвали защитить после победы штангистки-трансгендера
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Актер московского театра напился и вырвал дверь такси
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Леонардо Ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Раскрыты заработки Бари Алибасова
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Мальчик окатил друга кипятком ради славы в сети
Слепаков сравнил чиновников с обделавшимся школьником
Мужчина решил собрать в сети деньги на операцию по увеличению пениса и прогадал
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Новая Hyundai Creta выехала на дороги
Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России
ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы