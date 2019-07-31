Между наводнением в Тулуне и пожарами в Сибири нашли связь

Новый паводок в Иркутской области и крупные лесные пожары в Сибири могут быть связаны. Об этом сообщил руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, передает Znak.

По его словам, причиной жаркой погоды в Сибири является так называемый блокирующий антициклон — огромные массы теплого воздуха, которые блокируют проникновение в регион более холодного и влажного воздуха. «В результате осадки, которые должны были пролиться дождем в Красноярском крае, выпадают в виде аномальных дождей на периферии этого блокирующего антициклона», — заявил Чупров.

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Он также отметил, что в последнее время частота блокирующих антициклонов на территории России увеличивается. Для того, чтобы избежать негативных последствий изменения климата, необходимо сокращать выбросы парниковых газов, восстанавливать леса, предотвращать пожары, а также отказываться от использования нефти и угля, считает эксперт.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. В связи с этим из подтопленных районов за сутки эвакуировали более тысячи человек.

С начала июля в Сибири и Якутии полыхают лесные пожары. Возгорание вызвано аномальной жарой до плюс 30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). Общая площадь лесных пожаров увеличилась до 3 миллионов гектаров. На севере Красноярского края к тушению пожаров привлекли самолеты МЧС.

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