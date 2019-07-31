Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров. Более 300 очагов возгорания не тушат на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из сообщения ФБУ «Авиалесоохрана», опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что решения о прекращении или приостановке работ по тушению лесных пожаров принимаются комиссиями на основании статей 81, 82, 83 и 84 Лесного кодекса России и приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

По информации ФБУ «Авиалесоохрана», больше всего лесных пожаров зафиксировано в Иркутской области — там тушат 59 пожаров на площади 78 226 гектаров. В Красноярском крае горит территория площадью 21 963 гектаров (47 пожаров), в Якутии — 1 403 гектаров (24 пожара).

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 гектаров. На 00:00 мск 31 июля на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении на сайте организации. Для ликвидации пожаров задействовано более 2 тысяч человек и 390 единиц техники. Кроме того, авиамониторингом занимаются 34 воздушных судна, тушением — 28.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области. Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».

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