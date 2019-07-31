Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства лесного хозяйства.

Самолет «Бе-200» совершил первый вылет на тушение пожаров в Богучанский район. Он трижды слил воду на кромку пожара. На месте также работают наземные группы пожарных для локализации очага возгорания.

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В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно. По его словам, это обычное природное явление. Позднее в Совете Федерации предложили отменить норму, на основании которой не тушат локальные возгорания из-за экономической необоснованности. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять под контроль пожары в Сибири.

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