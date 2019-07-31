Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Дополнительным условием метеорологи называют расположение центра управления циркуляцией антициклона в низовьях Оби и Иртыша. По обозримым прогнозам, в ближайшие 10-12 дней такой вариант не предвидится, так что вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России практические нулевая.

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При этом не исключена вероятность появления в столице небольшой дымки. Ученые пояснили, что она может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири вынесет на Карское и Баренцево моря, а уже оттуда с воздушным фронтом мелкодисперсная взвесь продуктов горения может вернуться на материк.

30 июля в Greenpeace также предупредили о возможном появлении смога в столице, однако успокоили, что задымление оказется незначительным и не опасным для здоровья.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области. Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».

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