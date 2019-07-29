Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более тысячи человек

В Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках за сутки эвакуировали более тысячи человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что всего эвакуировано 1076 человек, среди которых 615 детей. Более сорока человек находятся в пунктах временного размещения. По данным на 2:00 по московскому времени, в регионе оказалось подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий. В зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что река Ия в районе Тулуна поднимется до отметки 950-1050 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Превышения критических значений также возможны на реке Иркут в районе села Баклаши и на реке Оке в районе поселка Ухтуй.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулунском районе уже превысил критическую отметку и составил 703 сантиметра. Также в управлении МЧС по Иркутской области объявили об эвакуации жителей Тулуна из-за угрозы нового подтопления, вызванного сильными дождями. Помимо Тулуна эвакуация проводится в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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