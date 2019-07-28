Жителей иркутского Тулуна снова эвакуируют

Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового подтопления, вызванного сильными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления МЧС по Иркутской области.

В ведомстве сообщили, что спасатели, полиция и муниципальные власти организовали оповещение и эвакуацию жителей территорий, находящихся под угрозой подтопления. Помимо Тулуна, эвакуация проводится в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский. В Тулунский район из Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщили в МЧС, 29 июля ожидается повышение до критического уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй, на реке Ия — в районе Тулуна, на реке Уде — в районе Нижнеудинска, а также на реках Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Паводок был вызван сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!