Назвавшая бичами пострадавших от паводка чиновница объяснила невыход на работу

Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, объяснила, почему не выходит на работу. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, чиновница находилась в отпуске и должна была выйти на работу 6 сентября. В комментарии Алашкевич заявила, что ее отпуск еще не закончился. На вопрос, вернется ли она на работу, начальница пресс-службы не ответила.

20 августа издание Irk.ru опубликовало аудиозапись с голосом, похожим на Алашкевич. На ней женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. В ответ начальница пресс-службы заявила, что «не видит смысла туда таскаться». «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее», — говорит Алашкевич на аудиозаписи. Не исключено, что запись была смонтирована.

3 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы. Он уточнил, что данную информацию подтвердил губернатор региона Сергей Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал и сам Путин.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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