Чиновницу потребовали уволить после сравнения пострадавших от паводка с бичами

Губернатор Иркутской области должен уволить руководителя своей пресс-службы Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка в Тулуне. Такое мнение высказали представители благотворительного фонда «Оберег», помогавшего жертвам наводнения, передает URA.RU.

«Мы не слишком следили за всей этой историей, но считаем, что такие слова в адрес бедных людей произносить нельзя. Тем более если человек является чиновником, государственным служащим», — отметили в фонде.

Ранее Алашкевич заявила, что аудиозапись, на которой она якобы называет «бичевней» жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным, является подделкой. Аудиозапись отправили на экспертизу, губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил проверку. До ее окончания Алашкевич отправили в отпуск.

20 августа Алашкевич отказалась комментировать ситуацию до появления результатов экспертизы, однако телеканал РЕН ТВ провел независимое исследование. По его результатам, голос на записи принадлежит чиновнице.

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