Чиновница назвала фальсификацией запись с оскорблениями пострадавших от паводков

Начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой она якобы называет «бичевней» жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — заявила Алашкевич. Она добавила, что за время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона. С 20 августа чиновница находится в отпуске.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на Алашкевич, назвала пострадавших от наводнения в Тулуне быдлом и бичевней. По словам женщины на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться».

Алашкевич заявила, что не хочет комментировать содержание аудиозаписи до конца экспертизы голоса, назначенной в рамках губернаторской проверки. «Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала она.

27 июля в Иркутской области началась вторая волна паводка, причиной стали ливни. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров, из-за этого полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

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