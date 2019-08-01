Уровень воды в иркутском Тулуне снова понизился

Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне понизился еще на девять сантиметров и составляет 992 сантиметра. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

При этом он выше критической отметки на 292 сантиметра — она составляет 700 сантиметров.

Уровень воды в реке перестал расти и начал понижаться утром 31 июля. На тот момент он составлял 1125 сантиметров.

27 июля в Иркутской области началась вторая вода паводка, причиной стали ливни. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров, из-за этого полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

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