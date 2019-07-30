Федеральную трассу перекрыли из-за паводка в Иркутской области

Полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из-за второй волны паводка в Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

Объехать Тулун можно через Братск. В случае крайней необходимости из Красноярска в Иркутск можно попасть по дороге Тайшет — Лесогороск — Чунский с выходом на трассу А-331 «Вилюй» — Братский район — Усть-Кут — Магистральный — Жигалово – Качуг — Иркутск.

Вторая волна паводка в Иркутской области началась 27 июля из-за ливней, пишет ТАСС. В зону подтопления попали восемь районов, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением две тысячи 699 человек, из которых 653 — дети. Также подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог.

По данным администрации Тулуна, уровень воды в реке Ия на 07:00 (12:00 ирк) 30 июля составил 1016 сантиметров. Критический уровень составляет 700 сантиметров, отметил «Интерфакс».

Первая волна паводка в Иркутской области началась в конце июня. В результате погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести. В зону подтопления попали около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению.

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