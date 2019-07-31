Уровень воды в российском Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области перестал расти и начал понижаться. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По состоянию на 06:00 по местному времени (01:00 мск), уровень воды составил 1125 сантиметров. Через два часа он понизился на четыре сантиметра.

28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров, из-за этого полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Вторая волна паводка в Иркутской области началась 27 июля из-за ливней. В зону подтопления попали восемь районов, 20 населенных пунктов, 475 домов. Также подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог. О пострадавших и погибших не сообщалось.

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