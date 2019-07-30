В российском регионе из-за паводков размыло дамбу

В селе Улекчин Закаменского района Бурятии паводок размыл защитную дамбу. Об этом в Facebook сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Общая протяженность размывов составила 1175 метров. По словам Цыденова, есть угроза затопления жилых домов, социальных объектов и республиканской дороги. Кроме того, в селе разрушены два пролета пешеходного моста.

Цыденов отметил, что размывается дамба в селе Санага и городе Закаменск, а также размыты дорога перед селом Усановка и берег реки Хуртагинка. Он добавил, что прервано автомобильное сообщение с несколькими селами Джидинского района, подтоплен участок автодороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск, такая же ситуация наблюдается в районе села Нурта. Также прервано движение на автодороге Нижний Бургалтай — Желтура.

Ранее сообщалось, что полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из-за второй волны паводка в Тулуне Иркутской области. Вторая волна паводка в Иркутской области началась 27 июля из-за ливней. Первая началась в конце июня. Погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести.

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