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Обвиненная в сравнении россиян с бичами чиновница оказалась миллионершей

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Ирина Алашкевич

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении жителей подтопленного Тулуна с бичами, заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте администрации региона.

Кроме того, Алашкевич задекларировала квартиру площадью 94,1 квадратного метра, а также гараж и автомобиль KIA.

При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал за 2018 год 5,5 миллиона рублей.

Ранее представители благотворительного фонда «Оберег», помогавшего пострадавшим от наводнения, заявили, что Левченко должен уволить Алашкевич. Чиновница назвала подделкой аудиозапись, на которой женщина с похожим на ее голосом называет бичами жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Аудиозапись направили на экспертизу, Левченко назначил проверку, до окончания которой Алашкевич будет находиться в отпуске. Она не захотела комментировать ситуацию до завершения экспертизы, но телеканал РЕН ТВ провел независимое исследование. По его результатам голос на записи принадлежит именно Алашкевич.

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