Назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу отстранили

Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, была отстранена от работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на губернатора региона, передает РИА Новости.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор [Сергей Левченко]», — сообщил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Алашкевич за сравнение пострадавших от паводка с бичами. Глава государства отметил, что ничего не слышал о том, что чиновницу подозревают в таких высказываниях. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал он.

На аудиозаписи, распространенной 20 августа, Алашкевич оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в городе. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться». Не исключено, что запись была смонтирована.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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