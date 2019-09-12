Названы сроки восстановления затопленного российского региона

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал сроки восстановления инфраструктуры Иркутской области, пострадавшей от паводков. По словам председателя кабинета министров, все работы должны быть завершены к 2023 году. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС.

«Есть соответствующий перечень объектов — это школы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, поликлиники, жилые дома, а также коммунальная инфраструктура и гидротехнические сооружения», — пояснил он.

Глава правительства отметил, что на различные меры поддержки было выделено свыше 18 миллиардов рублей. Кроме того, по поручению президента, была подготовлена специальная программа по дальнейшей ликвидации последствий паводков.

Ранее в сентябре вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал Минэкономразвития за неэффективную работу после паводков в Иркутской области. Он сказал, что предприниматели «еще не увидели» выделенных правительством денег. В ответ на это в министерстве заявили, что приложили немало усилий, чтобы в короткий срок добиться выделения денежных средств в размере 500 миллионов. Эти деньги должны пойти на поддержку бизнесменов пострадавшего от паводков региона. Ведомство отметило, что участие Мутко в этом вопросе было минимальным.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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