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Минэкономразвития ответило недовольному ведомством Мутко

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Минэкономразвития России отреагировало на критику вице-премьера Виталия Мутко в адрес ведомства по поводу неэффективной работы после паводков в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве заявили, что приложили немало усилий, чтобы в короткий срок добиться выделения денежных средств в размере 500 миллионов. Эти деньги должны пойти на поддержку бизнесменов пострадавшего от паводков региона. Ведомство отметило, что участие Мутко в этом вопросе было минимальным.

Ранее сообщалось, что Мутко раскритиковал Минэкономразвития за неэффективную работу после паводков в Иркутской области. Вице-премьер заявил, что предприниматели «еще не увидели» выделенных правительством денег.

В Иркутской области в конце июня 2019 года произошло наводнение. В результате происшествия погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 29 миллиардов рублей.

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