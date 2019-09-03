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Мутко начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный»

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vesti.ru

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает Вести.Ru во вторник, 3 сентября.

По словам Мутко, местные предприниматели не могут получить выделенные на восстановление разрушенных во время паводка объектов из-за отсутствия необходимых актов. «Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? (...) Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей]», — сказал вице-премьер.

Чиновник потребовал, чтобы бизнес-омбудсмен выдал людям нужные документы.

Накануне президент Владимир Путин на совещании о решении жилищных проблем пострадавших от наводнения граждан при изучении документов некоторое время молчал, а потом произнес: «М-да». В ходе рабочего визита в затопленный регион он посетил город Тулун, который наиболее сильно пострадал от паводка.

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BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»
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