Путин оценил ситуацию в затопленном регионе словом «м-да»

Президент Владимир Путин при изучении документов на совещании о решении жилищных проблем пострадавших от наводнения граждан некоторое время молчал, а потом произнес «м-да». Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — сказал глава государства, комментируя работу по восстановлению Иркутской области.

Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко в полном объеме обеспечить выплатами пострадавших от наводнения граждан. «Здесь нужно каждому заплатить кто нуждается. Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно», — цитирует Путина ТАСС.

Обратившись к Мутко, он заметил, что тот может «дожимать ситуацию, доводить до конца».

Путин добавил, что жилья лишились более 17 тысяч человек. И вопреки выделенным федеральным деньгам (более 14 млрд рублей), работа идет не быстро, посетовал он.

Путин прибыл в Иркутскую область в понедельник утром с целью ознакомиться с ходом работ по ликвидации последствий паводка в Тулуне.

До этого глава государства приезжал в затопленный регион 19 июля. Тогда он посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка. После увиденного президент устроил чиновникам разнос. Ранее он приезжал в Братск 29 июня.

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