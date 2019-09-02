Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий паводка в Тулуне. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 сентября.

Глава государства проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. Путин также посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне, отремонтированную после его первого визита.

Кроме того, запланировано общение президента с местными жителями.

19 июля Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области. При общении с жителями он опроверг слухи о том, что ЧП могло произойти из-за взрывных работ. Он также раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения. До этого он приезжал в Братск 29 июня.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области унесли жизни 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

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