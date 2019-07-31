Российский губернатор ответил на критику Путина

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал трудностями перевода историю про разбрасываемую в воду гуманитарную помощь. Таким образом он ответил на критику президента России Владимира Путина, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 31 июля. По итогам визита в Иркутскую область 19 июля глава государства указал на большие проблемы с распределением гуманитарной помощи. Путин рассказал губернатору о случаях, когда она просто бросалась в воду.

«Тут "трудности перевода" — у нас больше 100 тонн одежды и обуви. Откровенно говоря, собрали гораздо больше, чем требуется для такого количества пострадавших. (...) Тут дождь льет почти каждый день, уровень воды держится довольно высокий. Вот дождь и замочил большое количество одежды», — заявил Левченко.

Он также заявил, что власти области после наводнения быстро восстановили движение по федеральной трассе Москва — Владивосток, в «кратчайшие сроки» обеспечили людей питьевой водой, горячим водоснабжением, продуктами. Кроме того, по его словам, было вывезено 400 тысяч кубометров остатков построек.

Глава региона отметил, что работающие в зоне ЧС люди «не спят ночами», но ускорить процесс восстановления инфраструктуры тяжело из-за объема разрушений. Однако правительственная комиссия зафиксировала хорошую работу по многим направлениям, добавил Левченко.

В ответ на замечание Путина о том, что губернатор не сразу возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий паводка, Левченко пояснил, что не смог это сделать из-за федерального закона, который ограничивает это право. В соответствии с недавно принятыми поправками, губернатор может взять на себя обязанности главы регкомиссии по ЧС только со следующего года.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек.

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