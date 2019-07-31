Россия
 
Последние новости
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха
Российскую экономику решили немного рассекретить
Россияне променяли семью на деньги
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
Созданы искусственные клетки для лечения рака
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Новости партнеров

Российский губернатор назвал безответственными слова о втором Чернобыле

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Левченко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственными слова об утечке особо опасных веществ с завода «Усольехимпром». Так он в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», — заявил Левченко.

По словам губернатора, после начала своей работы он сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов. Левченко рассказал, что в области полгода рассматривали разные варианты по утилизации, выбрали один из них и заплатили за проект около 1,5 миллиарда рублей. Проект прошел необходимую экспертизу и Левченко обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования. Однако он пока не получил ответа.

24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории завода «Усольехимпром». Угрозу несут огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство, остатки химически опасных веществ, в том числе находящиеся под давлением. Ущерб окажется соизмеримым с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, сказала Радионова.

В ответ на это власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на территории обанкротившегося химзавода «Усольехимпром» из-за отсутствия полномочий. Этим вопросом должно заниматься Минприроды России, ответили в правительстве региона. Там признали, что предприятие наносит ущерб окружающей среде, но добавили, что решить проблему можно будет лишь после одобрения федеральных властей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
России предрекли «второй Чернобыль»
Власти отреагировали на слова о «втором Чернобыле»
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 июля

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
09:29Сегодня

Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха

05:43Сегодня

Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров

08:25Сегодня

Уровень воды в российском Тулуне начал снижаться

Россия12:3723 июля
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Не все ребята поняли, что произошло»

В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
22:3130 июля

Путин упростил жизнь автомобилистам

18:1327 июля

Названы самые опасные для россиян болезни

03:37Сегодня

Водитель элитного автомобиля избил пешехода за замечание

Россия00:0230 июля

«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»

Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
20:0630 июля

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

21:4130 июля

Баловавшиеся с огнем российские дети сожгли восемь домов

19:4330 июля

ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Уровень воды в российском Тулуне начал снижаться
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Названа дата выхода США из ракетного договора
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Сотня китайцев научилась пользоваться С-400
В США закрыли дело по иску демократов к России
Наркотическая чума
 
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
В США захотели потеснить крупнейший банк мира
Дорожающий металл утянул производителя серебра на дно
Украинская гривна рекордно подорожала
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Макаревич посвятил песню ОМОНу
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала
Названы самые раздражающие действия в сексе
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Шереметьево исправилось
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Столкновение птицы и девочки на аттракционе ужаснуло пользователей сети
Все материалы
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
ГАЗель превратится в беспилотник
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прописавший у себя тысячи мигрантов россиянин открыл «резиновый» офис
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
В России подешевела земля
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы