Российский губернатор назвал безответственными слова о втором Чернобыле

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственными слова об утечке особо опасных веществ с завода «Усольехимпром». Так он в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», — заявил Левченко.

По словам губернатора, после начала своей работы он сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов. Левченко рассказал, что в области полгода рассматривали разные варианты по утилизации, выбрали один из них и заплатили за проект около 1,5 миллиарда рублей. Проект прошел необходимую экспертизу и Левченко обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования. Однако он пока не получил ответа.

24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории завода «Усольехимпром». Угрозу несут огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство, остатки химически опасных веществ, в том числе находящиеся под давлением. Ущерб окажется соизмеримым с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, сказала Радионова.

В ответ на это власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на территории обанкротившегося химзавода «Усольехимпром» из-за отсутствия полномочий. Этим вопросом должно заниматься Минприроды России, ответили в правительстве региона. Там признали, что предприятие наносит ущерб окружающей среде, но добавили, что решить проблему можно будет лишь после одобрения федеральных властей.

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