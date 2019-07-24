Власти отреагировали на слова о «втором Чернобыле»

Власти Иркутской области не могут ликвидировать загрязнение на территории обанкротившегося химзавода «Усольехимпром» из-за отсутствия полномочий. Этим вопросом должно заниматься Минприроды России, говорится в заявлении правительства региона.

В ведомстве признали, что предприятие наносит ущерб окружающей среде, однако устранить загрязнение можно только после одобрения федеральных властей. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков заявил, что предложения по ликвидации цеха ртутного электролиза были направлены в Минприроды России. В частности, предлагалось включить мероприятия по очистке территории завода в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы.

В ответ в Минприроды заявили, что смогут профинансировать проект только после того, как правительство уточнит необходимую для этого сумму, а также после внесения территории предприятия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

«Правительство Иркутской области дважды направляло заявление и материалы в Минприроды России для включения в ГРОНВОС и получало отказ по причине того, что цех ртутного электролиза территориально находится на промышленной площадке еще действующего хозяйствующего субъекта. Только после завершения процедуры банкротства ООО "Усольехимпром" и его окончательной ликвидации объект может быть включен в ГРОНВОС», — говорится в сообщении.

Ранее 24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории завода «Усольехимпром». По ее словам, угрозу несут огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство, остатки химически опасных веществ, в том числе находящиеся под давлением. Ущерб окажется соизмеримым с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, сказала Радионова.

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