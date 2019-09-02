Путин ответил на жалобу жительницы Тулуна

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область пообщался с жителями пострадавшего от паводков Тулуна. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 2 сентября.

Одна из жительниц пожаловалась главе государства на то, что из-за плачевного состояния инфекционной больницы город покидают врачи. По ее словам, необходимо «сделать так, чтобы люди, которые покинули город, завидовали оставшимся».

Путин пообещал обсудить этот вопрос с региональным министром здравоохранения.

Российский лидер также заверил местное население в том, что режим чрезвычайной ситуации не будет снят до полного решения жилищных вопросов пострадавших.

Путин прибыл в Иркутскую область в понедельник утром с целью ознакомиться с ходом работ по ликвидации последствий паводка в Тулуне.

До этого глава государства приезжал в затопленный регион 19 июля. Тогда он посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка. После увиденного президент устроил чиновникам разнос. Ранее он приезжал в Братск 29 июня.

Тулун сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области унесли жизни 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

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