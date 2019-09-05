Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области. Его слова приводит ТАСС.

Мутко считает, что ведомство работает неэффективно. Вице-премьер рассказал, что он звонил главе министерства Максиму Орешкину, но тот решил поехать на Дальний Восток, где во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

«Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — сообщил Мутко. Вице-премьер рассказал, что правительство уже выделило 500 миллионов рублей, а со стороны Минэконоразвития таких решений нет.

3 сентября Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения. Свою речь он начал со слов: «Какой вы на хрен уполномоченный?»

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тысячи домов, часть полностью смыло водой, еще пять тысяч строений не подлежат восстановлению и пойдут под снос. Метеорологи полагают, что причиной наводнений стал теплый и переувлажненный воздух, который поступал с территории Китая.

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