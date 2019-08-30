Названа причина дождей и паводков в российских регионах

Аномальные дожди в Приморском крае и паводки в Сибири вызваны перегревом на территории Китая этим летом. Об этом сообщил глава Росгидромета Борис Кубай в видеокомментарии, опубликованном на YouTube.

По словам Кубая, весной и летом на территорию Китая проникал теплый переувлажненный тропический воздух. Он распространялся дальше и постепенно стал причиной наводнений на Байкале, на Амуре и в Приморье.

Из-за сильных ливней в Приморье во Владивостоке во вторник, 27 августа, выпала месячная норма осадков, сообщил Кубай. В городе подтоплены дороги, жилые дома и пригородные территории, а также нарушено движение транспорта. В крае введен режим ЧС. В некоторых районах выпало до 150-200 процентов месячной нормы осадков.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей. Вторая волна паводка привела к тому, что количество домов, не подлежащих восстановлению, возросло до 450.

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