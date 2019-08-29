В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации, передает ТАСС.

«Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее [их] восстановить», прокомментировал Кожемяко.

Из-за непрекращающейся непогоды уровень воды у города Комсомольск-на-Амуре по состоянию на 02:00 по московскому времени достиг 703 сантиметров при опасном уровне 650 сантиметров. Около Хабаровска уровень реки Амур составляет 642 сантиметра, сообщает РИА Новости.

При этом, во Владивостоке за два дня выпало около месячной нормы осадков, сообщили в Примгидромете. По словам синоптиков, на город обрушилось 165 миллиметров осадков, а также отмечалась гроза и усиление ветра.

Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, 27 августа. За полдня в городе выпала треть месячной нормы осадков. В результате многие дороги ушли под воду, были затоплены подвалы школ, жилых домов и торговых центров, а также было нарушено движение наземного транспорта.

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