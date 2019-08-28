Затопленный мощным циклоном Владивосток показали на видео

Во Владивостоке из-за сильного дождя, начавшегося 27 августа, затопило дороги, дворы и мосты. Об этом сообщило РИА VladNews. В регионе введен режим ЧС.

Из-за большого количества осадков специалистам Приморского водоканала пришлось сбрасывать воду из Богатинского и Пионерского водохранилищ. На 28 августа затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода, передает РИА Новости. Также размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный.

Местные жители сняли последствия потопа на видео — на одном из роликов видно, как вода попала в салон автобуса.

Фото опубликовано @domosadvl

На другом ролике видно затопленный рынок, а также специальную тележку, на которой людей перевозят с одного края на другой.

Фото опубликовано @blog.ink

Очевидцы также засняли, как автомобили с трудом преодолевают превратившиеся в реки дороги.

Фото опубликовано @katyamarka

Ранее сообщалось, что из-за длящихся второй день ливней во Владивостоке возникли перебои в движении наземного общественного транспорта. Движение трамваев и троллейбусов остановлено, автобусы ходят с опозданием. В течение нескольких часов был ограничен проезд к подтопленному аэропорту, пассажиры добирались до терминала пешком по воде. Задержаны несколько рейсов, в том числе в Москву и Новосибирск, отменены полеты в краевые Дальнереченск и Кавалерово. Штормовое предупреждение в Приморье продлили на два дня.

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