Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Лужи также образовались возле станции метро «Технологический институт», затопило перекресток Лиговского и Витебского проспектов со стороны центра города, а также улицу Пинегина, площадь Тургенева, улицу Фрунзе и Благодатную.

В метрополитене сообщили, что работают в штатном режиме. Там отметили, что подтопления во время сильных ливней происходят часто.

Как пишет «Росбалт», также затопило торговые центры. Так, в ТК «Невский», по словам очевидцев, вода течет с потока. В «Окее» на Большевиков здание подтопило снизу. Вода также попала в ТК «Радиус» на «Волковской».

Жители города поделились фотографиями и видео с затопленных улиц в соцсетях.

Фото опубликовано @svetlana.pevzner

Фото опубликовано @saintpetersburg_spb

Фото опубликовано @alterolga

Фото опубликовано @aleksandrakaragodina9492

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа упали десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Ветер также снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину, ее доставили в больницу. По предварительным данным, она получила перелом скулы.

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