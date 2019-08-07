Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе

Из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа упали десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщило E1.

По информации издания, одна из веток упала на провода, в результате чего произошли перебои в движении трамваев. На опубликованных в сети снимках также видно поврежденную остановку и светофор.

Как пишет «Комсомольская правда», ветер снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину, ее доставили в больницу. По предварительным данным, она получила перелом скулы.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что никаких сбоев в работе жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. В Екатеринбурге 6 августа действовало штормовое предупреждение, жителям сообщили, что возможны грозы и сильные дожди, а порывы ветра могут достигать 23-25 метров в секунду.

Ранее в августе сообщалось, что за 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. В городе было подтоплено 26 дворовых территорий, 16 частных домов и 12 домов в районе Димитровградского автоагрегатного завода.

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