Жителей российского региона предупредили о надвигающемся тайфуне

В Приморье 12-13 августа ожидается тайфун «Випа», который может принести большое количество осадков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Примгидромет.

Тайфун «Випа» зародился в конце июля. У синоптиков есть основания предполагать, что он повторит траекторию тайфуна «Данас», который принес в регион ливни и сильный ветер. Ожидается, что «Випа» пройдет над Желтым морем, Корейским полуостровом, через Владивосток и Находку, после чего пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья, сказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Он отметил, что в ближайшие 10 суток ситуация в тропосфере может измениться, однако если предположение подтвердится, «Приморскому краю достанется очень приличная порция осадков». Он добавил, что органы власти и службы жизнеобеспечения будут предупреждены о тайфуне заранее.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. По последним данным, общая площадь лесных пожаров в России составила около трех миллионов гектаров. С начала июня было охвачено пламенем как минимум 11 регионов. Дым дошел до нескольких областей Казахстана, Карагандинской области, северных районов Алматинской области и Монголии.

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