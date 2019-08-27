Владивосток затопило

Юрий Винник / YouTube

Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, 27 августа. За несколько часов выпала примерно четверть месячной нормы осадков. В низинной части города образовывались запруды глубиной до 30 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

В результате многие дороги ушли под воду, затоплены подвалы школ, жилых домов и торговых центров. В некоторых местах на трассы со склонов осыпался грунт вместе с деревьями. Нарушена работа общественного транспорта, изменены некоторые маршруты. Пешеходы передвигаются по городу по колено в воде.

Несколько улиц Владивостока остались без света после аварийного отключения двух подстанций. Из-за затопленных трасс ограничен проезд к некоторым селам.

В течение дня ожидаются осадки, но не такие интенсивные. Дожди продолжатся еще неделю. В Приморье и во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.

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