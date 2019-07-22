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В российском городе затопило 30 улиц

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В Краснодаре мощный ливень затопил 30 участков города. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По утверждению спасателей, в городе выпало 54 миллиметра осадков, на нескольких подтопленных объектах уровень воды составляет 30 сантиметров. Временно прекращалось движение трамваев, для ликвидации последствий непогоды привлекалась спецтехника

На 22 июля в Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град.

5 июля стало известно, что МЧС не успело оповестить жителей Тулунского района Иркутской области о надвигающемся наводнении через смс-рассылку. Первые сообщения об «угрозе высокого уровня воды» и «вероятности подтоплений» пришли, когда некоторые дома уже ушли под воду.

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