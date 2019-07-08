Вашингтон затопило

Сильнейшие дожди с грозами затопили американскую столицу Вашингтон и его пригороды. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что количество выпавших осадков всего за один час превысило три дюйма (7,6 сантиметра). Паводок отразился на работе железнодорожного движения и работе метро. Кроме того, частично были затоплены подвальные помещения Белого дома — резиденции президента США.

В ближайшие дни осадки в виде града и дождя продолжатся. В зоне возможного эпицентра непогоды отмечаются города Чикаго и Сент-Луис. Сообщается, что осадки могут привести к крупным разрушениям инфраструктуры.

3 июля сообщалось, что жителям японского города Кагосима на острове Кюсю приказали эвакуироваться из-за возможных стихийных бедствий вследствие продолжающихся дождей.

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