Последствия небывалого града в Мексике показали на видео

Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети. Видео опубликовало агентство Reuters.

Необычные погодные условия были зафиксированы в городе Гвадалахара. Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро написал у себя в Twitter, что был ошеломлен тем, что увидел в городе. «А мы потом еще задаемся вопросом, существует ли изменение климата», — отметил он.

В конце прошлого года на видео зафиксировали огромные волны, которые обрушились на испанский остров Тенерифе (Канарские острова) и смыли несколько балконов жилого дома, стоящего на берегу. Они достигали уровня четвертого этажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!