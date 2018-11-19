Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома

Severe Weather Europe / Facebook

Огромные волны обрушились на испанский остров Тенерифе (Канарские острова) и смыли несколько балконов жилого дома, стоящего на берегу. Видео было опубликовано в Facebook.

На кадрах видно, что волны, образовавшиеся из-за шторма, достигают третьего-четвертого этажа. Потоки воды за несколько секунд сносят ограды и уносят вещи с балконов. Отмечается, что видео снято в Пуэрто-де-ла-Крусе, в то же время, по данным The Sun, ролик сняли в Меса дель Маре.

Волны также разбили окна в некоторых домах и ресторанах, в море унесло несколько машин. Десятки человек были вынуждены покинуть дома на время разгула стихии. О пострадавших не сообщается.

В октябре наводнение после проливных дождей произошло на испанском острове Мальорка. Больше всего пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. В результате потопа погибли по меньшей мере 10 человек.

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