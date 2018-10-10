Мальорку затопило

Девять человек погибли на испанском курортном острове Мальорка из-за наводнений. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов на своей странице в Twitter.

Видео с затопленных улиц публикует The Guardian. На кадрах видно, что несущиеся потоки воды высотой не менее метра смывают и погребают под собой машины.

По предварительным данным, среди погибших — пара британских туристов. Они утонули, когда ехали в такси. Также в числе жертв два испанца и женщина из Нидерландов. Еще около 15 человек считаются пропавшими без вести.

Наводнение на острове началось после проливных дождей вечером 9 октября. По данным метеорологов, за четыре часа в регионе выпало 20 сантиметров осадков. Больше всего пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Кроме того, вышедшая из берегов речка смыла один из мостов неподалеку от столицы острова, города Пальма-де-Мальорка. В настоящее время в регионе работают спасатели.

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